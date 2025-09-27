Расширение органа международной организации как в категории постоянных, так и непостоянных членов имеет решающее значение для его реформы, сообщили в своем заявлении Бразилия, Германия, Индия и Япония

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 сентября. /ТАСС/. Страны Группы четырех (G4, Бразилия, Германия, Индия и Япония, претендующие на постоянные места в Совбезе ООН) выступили за скорейшую реформу Совета Безопасности ООН. Соответствующая позиция содержится в принятом этими государствами в Нью-Йорке совместном заявлении, которое было распространено индийским МИД.

"Министры стран Группы четырех подчеркнули, что в условиях растущей нестабильности международного порядка и неспособности ООН как центра многосторонности выполнять свою роль, крайне важно как можно скорее реформировать Совет Безопасности, чтобы он по-настоящему отражал современные геополитические реалии, тем самым повышая представительность, легитимность, эффективность и действенность", - сказано в заявлении.

Министры стран G4 подчеркнули, что расширение Совбеза ООН как в категории постоянных, так и непостоянных членов имеет решающее значение для его реформы. "Министры стран Группы четырех сошлись во мнении о необходимости усиления роли и участия развивающихся стран, а также стран, вносящих значительный вклад в международный мир и безопасность", - указали они.

"Всеобъемлющая реформа Совета Безопасности отвечает общим интересам. Министры стран подтвердили готовность и способность стран Группы четырех, разделяющих общие политические ценности, включая уважение верховенства права, полную приверженность целям и принципам Устава ООН и приверженность многосторонности, взять на себя главную ответственность в Совбезе за поддержание международного мира и безопасности. Министры стран "Группы четырех" также подтвердили взаимную поддержку кандидатур друг друга в качестве новых постоянных членов реформированного Совета Безопасности", - отмечено в заявлении.