СМИ Японии просят США отказаться от планов визовых ограничения для журналистов

Под письмом подписались 15 японских газет, информационных агентств и радиокомпаний, имеющих представительства на территории Соединенных Штатов

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Ведущие средства массовой информации Японии написали письмо Министерству внутренней безопасности США с просьбой отказаться от планов вводить визовые ограничения для журналистов. Об этом сообщило агентство Kyodo, которое также вошло в число подписантов.

Отмечается, что всего под письмом подписались 15 японских газет, информационных агентств и радиокомпаний, имеющих представительства на территории США. В своем письме японские СМИ подчеркнули, что работа журналистов способствует укреплению двусторонних отношений между Токио и Вашингтоном. Японская сторона также выразила обеспокоенность, что введение визовых ограничений может негативно сказаться на возможности японских журналистов всесторонне освещать происходящие в США события, что, в свою очередь, ухудшит взаимопонимание между народами двух стран.

В конце августа Министерство внутренней безопасности США предложило изменить правила выдачи виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком. Отмечалось, что срок пребывания на американской территории хотят ограничить 240 днями, по истечении которых можно будет продлить действие визы на такой же срок. Сейчас журналистская виза в США может выдаваться сроком до 5 лет.