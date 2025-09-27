По мнению лидера Патриотического блока, многие члены правительства Канады, которое недавно ввело рестрикции, даже не знают, где находится Молдавия

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти стран Запада не знают молдавских политиков, все санкции в их отношении вводятся с подачи официального Кишинева. Об этом заявил ТАСС в пятницу лидер Патриотического блока Игорь Додон.

"Санкции, которые налагают страны Запада на молдавских политиков, вводятся с подачи власти в Кишиневе. Я убежден, что многие члены правительства Канады, которое недавно ввело их, даже не знают, где находится Молдова, тем более - кто такой Додон или [экс-глава Гагаузии] Ирина Влах. И когда мы видим, что какая-то страна за океаном включает какого-то молдавского политика в международные санкции, понятно, что это показывает слабость молдавской власти, которая таким постыдным образом пытается бороться с оппонентами внутри страны. Демонстрируя при этом свое бессилие", - сказал он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным.

Перед выборами Молдавию с визитами посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Румынии Никушор Дан, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и другие европейские чиновники. Санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул и других оппозиционных политиков ввели ЕС и Канада.