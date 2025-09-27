Великобритания, Германия и Франция злоупотребили механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененных резолюций СБ ООН, сообщили в ведомстве

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов из стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) для консультаций после отклонения Советом Безопасности ООН предложенного Россией и Китаем проекта резолюции.

"В связи с безответственными действиями трех европейских стран, злоупотребивших механизмом разрешения споров СВПД с целью восстановления отмененных резолюций Совета Безопасности ООН, послы Исламской Республики Иран в Германии, Франции и Великобритании были вызваны в Тегеран для консультаций", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.