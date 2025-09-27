В Грузии намерены обратиться в КС с просьбой запретить партию Саакашвили

Премьер страны Ираклий Кобахидзе допустил, что это произойдет в октябре

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Грузинские власти в октябре планируют подать иск в Конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, а также другие политические объединения, которые разделяют взгляды и политику этой партии.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Скорее всего, в октябре внесем соответствующий иск об объявлении неконституционными все те партии, которые являются коллективным "Национальным движением". Это демократичный процесс, и иск обязательно будет подан в Конституционный суд", - сказал Кобахидзе.