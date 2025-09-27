Именно РФ была первой страной, которая официально выразила протест после известия об убийстве политика, отметила Джулиана Лумумба

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и страны Африки разделяют общие ценности, среди которых особое место занимает справедливость и подлинная политическая и экономическая независимость. Об этом в интервью ТАСС заявила дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба.

"Я впервые в России, меня пригласил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Для меня большая радость и большая честь присутствовать здесь на праздновании столетия со дня рождения моего отца. Потому что для меня это, прежде всего, означает, что ценности, за которые он погиб, для нас общие: свобода, справедливость, подлинная экономическая и политическая независимость и, конечно же, суверенитет, достоинство темнокожего человека и человека вообще, - рассказала она. - Эти понятия являются универсальными, имеют непреходящую ценность и разделяются не только в моей стране, не только в Африке, но особенно в России. Именно Россия была первой страной, которая официально выразила протест после известия об убийстве моего отца".

Джулиана Лумумба занимала посты министра образования (1997-1998) и министра культуры (1998-2001) Демократической Республики Конго.

Патрис Эмери Лумумба - конголезский политический и государственный деятель, основатель и руководитель партии "Национальное движение Конго" (1958), первый премьер-министр Демократической Республики Конго (1960). Практически сразу после провозглашения независимости страну охватил острый политический кризис, вызванный противоречиями между президентом и премьер-министром и сепаратистскими устремлениями ряда регионов. Выступивший против сепаратистов Лумумба обратился за помощью к СССР, что привело к усилению давления со стороны западных стран с целью удалить его от власти. В сентябре 1960 г. он был отправлен в отставку, затем арестован и перевезен в мятежную провинцию Катангу, где в январе 1961 г. был казнен (организатором его устранения выступили бельгийские спецслужбы, спланировало его, как считается, ЦРУ США, по другим данным - британская МИ-6). В 2002 г. правительство Бельгии принесло официальные извинения Демократической Республике Конго за убийство Лумумбы.