Ведомство назвало инцидент преднамеренной провокацией

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Военные Камбоджи обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие приведены в боевую готовность. Об этом говорится в распространенном заявлении таиландского МИД.

"Королевская армия Таиланда сообщает об инциденте в районе Чонг-Ан-Ма, провинция Убонратчатхани, после того, как камбоджийские военные открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по территории Таиланда. <...> В настоящее время оперативная группа "Суранари" приведена в боевую готовность, ей приказано реагировать соответствующим образом в зависимости от ситуации", - указано в коммюнике.

МИД Таиланда назвал инцидент "преднамеренной провокацией, направленной на то, чтобы вызвать ответную реакцию таиландской стороны, чтобы Камбоджа могла использовать это в качестве доказательства для информирования Временной группы наблюдения о том, что Таиланд нарушил режим прекращения огня". "Сообщений о пострадавших или летальных исходах с таиландской стороны не поступало", - добавили в МИД.

Ранее с аналогичными обвинениями в адрес военнослужащих Таиланда выступило Минобороны Камбоджи.

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны провинции Оддар-Миенчей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действовала в рамках самообороны.

28 июля глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого таиландские военнослужащие подрывались на минах - 9, 12 и 27 августа. Таиландский МИД ранее заявил, что саперы расчистили от мин почти 100% территории площадью около 2,5 тыс. кв. км.