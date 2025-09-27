Как пишет издание, Вашингтон рассматривает как поставки Tomahawk, так и других дальнобойных ракет

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия, хотя речь и не идет исключительно о крылатых ракетах Tomahawk с радиусом действия 2,5 тыс. км и боезарядом до 450 кг взрывчатки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как указывает издание, Вашингтон "рассматривает как поставки Tomahawk, так и других дальнобойных ракет". При этом не уточняется, какие системы вооружений имеются в виду, предполагается, что это могут быть ATACMS.

Кроме того, как заявили источники WSJ, на следующей неделе ожидается встреча украинской делегации с военным министром США Питом Хегсетом и его заместителем Элбриджем Колби, которые могут одобрить киевские удары по территории РФ. В Белом доме и Пентагоне отказались комментировать информацию источников.

Ранее портал Axios сообщил об отказе Трампа поставлять Киеву ракеты Tomahawk, причем, как отмечается, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В публикации портала, как и в статье британской газеты The Telegraph, говорится, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".