Литве нужно €1,6 млрд в рамках проекта "Стена дронов"

Часть средств на реализацию проекта его участники могут взять из фонда программы развития европейской оборонной промышленности EDIP, рассказал глава Минобороны республики Довиле Шакалене

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Финансовые потребности Литвы в рамках реализации проекта борьбы с БПЛА "Стена дронов" составляют €1,6 млрд. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Наша начальная потребность составляет как минимум €1,6 млрд, в том числе €1,1 млрд на укрепление сухопутной границы и €0,5 млрд на средства идентификации беспилотников", - приводятся в сообщении слова министра обороны Довиле Шакалене.

Как отметила Шакалене, часть средств на реализацию проекта его участники могут взять из фонда программы развития европейской оборонной промышленности EDIP, однако выделенные в ее рамках финансы недостаточны. "Вся программа EDIP предусматривает выделение €1,5 млрд. Потребности одной Литвы превышают эти средства", - сказала министр.

Проект "Стена дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.