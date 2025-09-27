Президент Белоруссии отметил, что обстановка в мире заставляет даже такие огромные и богатые ресурсами государства, как Россия, задумываться о том, как действовать

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе состоявшихся в пятницу многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали совместные решения и шаги в текущей непростой ситуации.

"Думали, как же нам выжить в это сложное время", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента республики, обстановка в мире заставляет такие огромные и богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать. Глава государства отметил, что Белоруссии необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле. Мир разделен на куски, его рвут кусками, отметил президент в ходе посещения Шкловского района Могилевской области.

Переговоры Лукашенко и Путина прошли накануне в Кремле, они продлились более пяти часов. Президенты начали общение в формате тет-а-тет, затем провели рабочий завтрак, а после продолжили разговор в рабочем кабинете российского лидера. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов, включая атомную энергетику и ситуацию на Украине.