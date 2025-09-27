Во Франции расследуют угрозы в адрес судьи, осудившей Саркози

В поступивших через интернет посланиях содержались "угрозы убийством или жестоким насилием", уточнил телеканал

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Французский профсоюз судебных работников подал жалобу в прокуратуру после того, как судье, приговорившей бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы, начали поступать угрозы расправы. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что в поступивших через интернет посланиях содержались "угрозы убийством или жестоким насилием". После жалобы было начато два расследования, дело передано в национальное управление по борьбе с ненавистью в сети.

В прокуратуре напомнили, что "угрозы убийством в отношении лиц, занимающих государственные должности" влекут за собой "наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет", тогда как за постоянное преследование и оскорбления в сети может быть назначено до двух лет лишения свободы и штраф до €30 тыс. А разглашение личной информации, позволяющей идентифицировать и установить местонахождение представителя государственной власти, и создающее таким образом угрозу его жизни и имуществу, может караться тюремным сроком до пяти лет и штрафом до €75 тыс.