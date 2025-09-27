Bild: в ФРГ разрабатывают план противодействия подозрительным БПЛА

Как сообщила газета со ссылкой на собственные источники, центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать беспилотники в случае возникновения опасности жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Как сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники, центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.

Разработкой плана занимается МВД во главе с министром Александером Добриндтом. Решение о том, сбивать БПЛА или нет, будет принимать Минобороны. Сейчас идет согласование поправок, которые могут быть внесены в закон о безопасности воздушного сообщения. План включает в себя меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных дронов, электронному воздействию, а также перехвату управления БПЛА. Возможность сбивать дроны указывается как крайняя мера. Кроме того, правительство ФРГ намерено ужесточить наказание за запуск дронов над аэропортами.

В последние годы в Германии, прежде всего, над казармами, аэродромами, электростанциями участились случаи появления неизвестных беспилотников. Власти не исключают, что речь может идти о шпионаже. 26 сентября власти земли Шлезвиг-Гольштейн заявили, что в регионе были замечены несколько неопознанных беспилотников.