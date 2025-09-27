Экс-президенту Сирии предъявили "обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертям, и лишении свободы"

ТУНИС, 27 сентября. /ТАСС/. Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест бывшего президента арабской республики Башара Асада. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на верховного судью.

"Был заочно выдан ордер на арест <...> Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа 2011 года", - сообщил судья агентству. Данное решение, по его словам, "открывает путь для международного преследования".

Экс-президенту Сирии предъявлены "обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертям, и лишении свободы". Ордер был выдан на основании иска, поданного родственниками жертв событий в Дераа, произошедших в 2011 году.

В провинции Дераа в 2011 году начались антиправительственные выступления. В ходе операций по подавлению восстаний в провинции погибли десятки людей. Выступления постепенно перешли в вооруженный конфликт, в ходе которого страна стала уязвимой для террористических группировок. Долгое время одноименный административный центр провинции и соседние населенные пункты находились под контролем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).