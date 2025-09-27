Небольшие беспилотники используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Шкловского района Могилевской области ознакомился с процессом применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве.

По данным агентства БелТА, лидеру страны показали технологию десикации дронами. Это процесс предуборочного высушивания растений, который позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Небольшие беспилотники используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве.

"Замечательная вещь. Это же не только десиканты, можно вносить что угодно", - отметил глава республики.

Как отмечает агентство, технология десикации имеет несколько преимуществ. Так, современные агродроны гарантируют точность обработки без порчи посевов, что позволяет сократить время до уборки и улучшить качество урожая. Благодаря своей маневренности и компактности беспилотники могут добраться до мест, которые недоступны для традиционной техники.