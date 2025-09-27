Эксперт Амнан назвал буддизм мощным голосом в противостоянии глобализму

Госсекретарь Министерства культа и религии Камбоджи отметил, что это течение составляет важную часть диалога в современной Азии

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Подъем буддизма в настоящее время становится мощным голосом в противостоянии глобализму. Такое мнение на III Международном буддийском форуме высказал государственный секретарь Министерства культа и религии Камбоджи Сай Амнан.

"Мы видим три главных тренда [буддизма] по миру: это гибридизация, когда буддизм гармонично сочетается с местными традициями, древними верованиями и традициями, помогает продвигать осознанность, более глубокий диалог между нациями. <...> Второе - подъем буддизма становится мощным голосом в противостоянии глобализму, в противостоянии изменению климата. <...> И буддизм остается очень мощной основой для современной философии, глубоко укореняясь в своих древних традициях, при этом гибко воспринимая современные философские течения", - сказал он.

Амнан отметил, что буддизм составляет важную часть диалога в современной Азии, на котором основана значительная часть современных политических инициатив.

В свою очередь, генеральный директор Института международных отношений Камбоджи Кин Пхеа отметил, что буддизм должен служить моральным компасом, который поможет людям преодолевать глобальные вызовы.

"Он должен продолжать вести человечество на пути к более сострадательному и гармоничному миру", - добавил он.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.