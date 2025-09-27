Его смерть не имеет политического подтекста, причиной стал межличностный конфликт, сказал представитель ведомства Нарек Саркисян

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Убийство оппозиционного главы общины Паракар Армавирской области Валоди Григоряна не имеет политического подтекста, его причиной стал межличностный конфликт. Об этом на пресс-конференции перед отделением полиции по городу Вагаршапат заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"На данный момент нет никакого политического элемента", - сказал Саркисян, отметив, что убийство Григоряна у его дома в Медзаване - это "продолжение конфликта, произошедшего в феврале текущего года, в результате которого был убит родной брат задержанного по этому делу".

"Причина инцидента - быстрая езда на автомобиле и нежелание поздороваться <…> Тогда во время драки ранение получил в области груди и скончался Григор Оганян", - сказал представитель МВД Армении. Он также добавил, что по данному инциденту в рамках уголовного дела было задержано более десятка граждан.

Глава общины Паракар вблизи Еревана Валодя Григорян, который представлял оппозиционную партию Армении "Апрелу Еркир", был убит в ночь на 24 сентября у своего дома. Был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек был ранен. Преступник скрылся. Некоторые армянские СМИ связали это преступление с другими убийствами, которые произошли полгода назад в той же общине, и назвали его "вендеттой". В МВД Армении в пятницу вечером сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался Нарек Оганян, двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна.