Глава МИД республики Юрай Бланар назвал недопустимыми страдания гражданского населения

БРАТИСЛАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Словакия присоединилась к международной инициативе, с которой выступила Дания, требующая обеспечить доступ к медицинской помощи для жителей сектора Газа и других оккупированных палестинских территорий. Со ссылкой на МИД Словакии об этом сообщило информационное агентство TASR.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар, согласно агентству, подписал соответствующее заявление европейских политиков, призванном обратить внимание международного сообщества на ухудшающееся положение в Газе. "Словакия последовательно призывает к соблюдению международного права в связи с катастрофической ситуацией в секторе Газа. Страдания гражданского населения совершенно недопустимы! Поэтому, подписав это заявление, мы подтверждаем наше обязательство и далее поддерживать совместные международные усилия, направленные на уменьшение страданий гражданского населения в Газе", - заявил Бланар.

Министр отметил, что Словакия продолжит направлять гуманитарную помощь в сектор Газа, включая медицинское оборудование, и участвовать в международных операциях по эвакуации больных детей и тяжелобольных пациентов из Газы. Республика уже провела семь эвакуационных авиарейсов, которыми в безопасные страны были доставлены более 170 таких жителей Газы.