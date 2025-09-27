Густаво Петро также призвал привлечь к ответственности президента США Дональда Трампа за атаки на лодки в Карибском море

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал аннулирование его визы Госдепартаментом США после того, как в ходе выступления в ООН он призвал привлечь к ответственности главу американской администрации Дональда Трампа за атаки на лодки в Карибском море. Лидер южноамериканской республики указал, что штаб-квартира организации больше не может находиться в Нью-Йорке.

"То, что делает со мной администрация Соединенных Штатов, нарушает все нормы иммунитета, на которых основана работа Организации Объединенных Наций и ее Генеральной Ассамблеи", - написал он в X.

По словам главы государства, у президентов, присутствующих на сессии ГА ООН, "есть полный иммунитет, и власти США не могут ставить его под сомнение". "Штаб-квартира Организации Объединенных Наций [больше] не может оставаться в Нью-Йорке", - подчеркнул Петро.

24 сентября президент Колумбии, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии ГА ООН, призвал открыть судебное разбирательство против американских чиновников и главы Белого дома за атаки на лодки в Карибском море. После этого Госдепартамент США объявил об аннулировании его визы, обвинив Петро в призывах к насилию во время публичного выступления в Нью-Йорке.