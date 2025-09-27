Посол РФ в Казахстане и глава МИД страны обсудили визит Токаева в Россию

Алексей Бородавкин и Ермек Кошербаев отметили высокую значимость предстоящего мероприятия для активизации двусторонних связей по всему комплексу вопросов

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин и новый глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев в ходе встречи обсудили предстоящий визит в Россию президента республики Касым-Жомарта Токаева, отметив его высокую значимость. Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию. Подтверждена высокая значимость предстоящего мероприятия для активизации двусторонних связей по всему комплексу вопросов", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Ранее посольство РФ в Астане сообщило, что Бородавкин передал новому главе МИД Казахстана поздравительное послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По данным диппредставительства, стороны обсудили график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне и их содержательное наполнение, а также представляющие взаимный интерес вопросы координации позиций Москвы и Астаны по региональной и международной повестке дня.

26 сентября Токаев и президент РФ Владимир Путин обсудили предстоящий визит казахстанского лидера в телефонном разговоре.

Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил ТАСС, что государственный визит Токаева в РФ планируется в ноябре 2025 года.

26 сентября Токаев снял Мурата Нуртлеу с должности главы внешнеполитического ведомства и назначил на этот пост Ермека Кошербаева, который ранее был послом республики в РФ.