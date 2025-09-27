"Общественное. Новости": причиной увольнения главы "Укрэнерго" стала утрата доверия

По информации издания, причиной также является конфликт внутри компании, который продолжался несколько месяцев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко был уволен накануне отопительного сезона в связи с утратой доверия со стороны наблюдательного совета компании. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"Наблюдательный совет отмечает, что эти изменения необходимы для усиления руководства компании накануне отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры и сохранения независимости и профессионализма "Укрэнерго", - приводит издание текст заявления наблюдательного совета.

Зайченко назначили руководителем компании в июне 2025 года, до назначения он занимал позицию главного диспетчера "Укрэнерго". После увольнения 2 сентября 2024 года Владимира Кудрицкого с должности руководителя "Укрэнерго" исполняющим обязанности председателя правления с 5 сентября прошлого года был Алексей Брехт. Известно, что в отношении Кудрицкого возбуждено дело о легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, в настоящий момент он находится за пределами Украины.

"Укрэнерго" - частное акционерное общество со 100% государственным капиталом, управление которым осуществляет Министерство энергетики Украины. Компания является одним из ключевых участников рынка электроэнергии. "Укрэнерго" обеспечивает оперативный баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме; эксплуатацию и развитие магистральных и межгосударственных электрических сетей; параллельную работу энергосистемы Украины с энергосистемами соседних стран; техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. Организационная структура построена по региональному принципу и состоит из четырех территориальных управлений, в состав которых входят 15 районных центров технического обслуживания сетей. В госкомпании работает более 8 тыс. сотрудников.