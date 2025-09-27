Злоумышленники зарегистрировали политика в качестве того, кто отдаст свой голос в России, сообщили в его пресс-службе

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон не нашел себя в электронном списке голосующих в стране на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Злоумышленники с помощью данных из его удостоверения личности зарегистрировали Игоря Николаевича в качестве голосующего в России. Мы обратились за разъяснениями в Центральную избирательную комиссию (ЦИК)", - заявили в пресс-службе, уточнив, что Додон сможет проголосовать в Кишиневе по дополнительным спискам.

Соцпартия принимает участие в выборах в составе Патриотического блока вместе с Компартией и партией "Будущее Молдовы". 26 сентября ЦИК обвинил в незаконном финансировании и отстранил от выборов входившую в блок партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Додон и другие политики блока назвали это ударом по оппозиции со стороны контролирующей парламент и правительство Партии действия и солидарности (ПДС). Наблюдатели называют Патриотический блок главным оппонентом ПДС на выборах.