КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Один из самых крупных мостов на Днестре между городами Рыбница (Приднестровье) и Резина (Молдавия) частично закрыли на ремонт перед парламентскими выборами в Молдавии, которые состоятся 28 сентября. Как сообщает информационное агентство "Новости Приднестровья" в своем Telegram-канале, оградительной лентой заблокирован пешеходный переход, а также полосы движения в сторону Приднестровья.

Ранее власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в три раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связывают такие шаги с политическими предпочтениями жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. В 2024 году участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности может потерять контроль над законодательным органом. Ее главным оппонентом на выборах выступает Патриотический блок, в который вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы".