Глава МИД республики отметил, что Будапешт не станет вмешиваться в конфликт соседних стран, однако продолжит защищать национальные интересы

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто счел высказывания его украинского коллеги Андрея Сибиги о "моральной деградации" Будапешта следствием неудачных попыток втягивания Венгрии в войну. По мнению Сийярто, слова Сибиги свидетельствуют о его разочаровании от провала.

"Я понимаю разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось спровоцировать нас на их войну", - написал дипломат в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не станет вмешиваться в конфликт соседних стран, однако продолжит защищать национальные интересы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в докладе Владимиру Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками для разведки промышленного потенциала в приграничных районах, после чего Зеленский поручил проверить "все имеющиеся данные и безотлагательно доложить о каждом зафиксированном факте". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на заявление Украины о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками сказал, что Зеленский "сошел с ума от антивенгерских настроений".