ЦАХАЛ "продолжает действовать против террористических организаций по всему сектору Газа" и "расширяет операции в районе города Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильские военно-воздушные силы атаковали 120 военных объектов радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За сутки ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим объектам, включая военные сооружения и террористов", - говорится в заявлении. В ведомстве добавили, что ЦАХАЛ "продолжает действовать против террористических организаций по всему сектору Газа" и "расширяет операции в районе города Газа". В частности, армия Израиля "нанесла удары по нескольким наблюдательным пунктам, используемым террористами ХАМАС, а также по пунктам сбора террористов и подземным террористическим объектам" в этом районе, указали в пресс-службе.

Кроме того, в Газе "за прошедшие сутки было обнаружено большое количество оружия, включая противотанковые ракеты, взрывчатые вещества и другое оружие, а также уничтожено несколько террористов, представлявших угрозу для войск", резюмировали в армейском ведомстве.