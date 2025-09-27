Советник Аббаса: палестинцы не допустят, чтобы Газу возглавил иностранец

При этом Махмуд аль-Хаббаш подтвердил, что Палестинская национальная администрация готова "позитивно отреагировать на план президента США Дональда Трампа по Газе"

ТУНИС, 27 сентября. /ТАСС/. Палестинцы не согласятся, чтобы управление сектором Газа взял на себя человек иностранного происхождения. Об этом заявил телеканалу Al Hadath советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш, комментируя сообщения о том, что бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр рассчитывает возглавить международный переходный орган управления палестинским анклавом.

"Мы не можем согласиться на правление кого-либо, кроме палестинца, даже спустя миллионы лет", - сказал аль-Хаббаш. Он подчеркнул, что в Палестине не знают, "откуда взялась идея выдвинуть кандидатуру Блэра", а также является ли эта информация правдивой.

При этом советник Аббаса подтвердил, что Палестинская национальная администрация готова "позитивно отреагировать на план президента США Дональда Трампа по Газе". Он выразил мнение, что "решение о прекращении конфликта находится в руках Трампа". "Если он решит это сделать, [премьер-министр Израиля] Нетаньяху подчинится и выполнит это решение", - считает аль-Хаббаш.

Ранее на этой неделе журнал The Economist сообщил, что Блэр рассчитывает возглавить международный переходный орган управления сектором Газа после завершения военной операции Израиля. По его информации, создание подобной структуры предусмотрено мирным планом, который при содействии США разрабатывает аналитический центр Tony Blair Institute (TBI).

23 сентября Трамп встретился с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии, с которыми обсудил перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным британской газеты Financial Times, президент США изложил новый план урегулирования. Он предусматривает размещение международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, в анклаве после завершения конфликта. План включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС.