В Ливерпуле тысячи человек участвуют в демонстрации в поддержку Палестины

Акция протеста приурочена к съезду правящей Лейбористской партии, который открывается 28 сентября

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в Ливерпуле на демонстрацию в поддержку Палестины. Об этом свидетельствуют кадры, распространенные организатором шествия - Кампанией солидарности с Палестиной.

Демонстрация проходит под традиционными лозунгами акций протеста, проводимых в Великобритании с октября 2023 года: "Свободу Палестине", "Хватит вооружать Израиль", "Это геноцид", "Хватит морить голодом Газу". В руках у многих людей палестинские флаги, у некоторых - музыкальные инструменты. Несколько женщин в рамках протестного перформанса, нарядившись в черное, везут по улицам коляски с закрепленными на них фотографиями погибших палестинских детей. Досталось и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. "На руках Стармера кровь", - говорится на одном из популярных среди демонстрантов плакатов.

Акция протеста приурочена к съезду правящей Лейбористской партии, который открывается 28 сентября в Ливерпуле. Лидер партии Стармер уже прибыл в конгресс-центр Ливерпуля, где пройдет ежегодное собрание лейбористов. Премьер уже успел сделать несколько заявлений, обрушившись с критикой на правопопулистскую партию Reform UK Найджела Фаража. Ее популярность, согласно опросам общественного мнения, значительно выше, чем у всех других британских политических сил.

Стармер, слова которого приводит газета The Guardian, назвал предстоящий съезд "очень важной возможностью донести позицию до страны, ясно дать понять, что путь вперед - это патриотическое национальное обновление, а не токсичный раскол и упадок, который несет партия Reform UK".