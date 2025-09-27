Пезешкиан: Иран и Европа были близки к соглашению по ядерному досье

В процесс вмешались США, и европейские страны отступили под давлением Вашингтона, заявил президент исламской республики

ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Иран и страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) были близки к тому, чтобы достигнуть соглашения по иранской ядерной программе, но вмешались США, и европейские страны отступили под давлением Вашингтона. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"В Нью-Йорке, когда мы говорили о snapback с европейцами, мы были достаточно близки к соглашению, но потом они говорили с американцами и меняли свое мнение, искали предлоги", - сказал он в эфире гостелерадиокомпании по возвращении из Нью-Йорка.

Как отметил иранский президент, США просто хотят видеть Иран слабым. "Если сегодня [на повестке дня] ядерная проблема, то завтра они поднимут неядерные вопросы, потому что им не нужен сильный Иран", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее президент Ирана сообщил, что США готовы были дать Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций Совета Безопасности (СБ) ООН, но взамен требовали передать им весь обогащенный уран.

Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.