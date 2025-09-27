Эмерик Шопрад отметил, что промышленный и экономический упадок республики привел к снижению ее авторитета в военной и внешнеполитической сферах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стратегическая ошибка Франции заключается в следовании в фарватере США вместо того, чтобы быть уравновешивающей силой и проявлять интерес к БРИКС. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бывший депутат Европарламента, французский геополитик Эмерик Шопрад.

По его словам, промышленный и экономический упадок Франции привел к снижению ее авторитета в военной и внешнеполитической сферах. "И я бы сказал, что эта потеря авторитета также связана с фундаментальной стратегической ошибкой - верой в то, что мощь Франции следует складывать с мощью США или западного мира в целом, вместо того, чтобы отличаться и делать Францию силой равновесия, какой она всегда была", - считает эксперт.

Шопрад убежден, что даже при ослаблении мощи Франции ее голос мог бы быть услышан, если бы она проводила независимую внешнюю политику. "Я уже давно защищаю идею о том, что Франция должна интересоваться движением БРИКС, а не быть какой-то пешкой, которая становится все более незначительной на натовской и западной шахматной доске, ведомой США", - заявил он.

Политолог отметил, что Франция по своей природе остается европейской державой, но могла бы заинтересоваться многополярным движением стран БРИКС, с которыми у нее есть "естественные связи". В качестве примера он привел продажи истребителей "Рафаль", которые Франция поставляет не странам НАТО, а таким странам, как Индия, которые придерживаются многополярной логики.

Он добавил, что Франция должна стремиться к восстановлению полного суверенитета, основанного на свободе, даже если для этого потребуется десятилетие преодоления серьезных трудностей. "Но принцип заключается в том, что суверенитет основан на свободе. Если мы сначала не вернем себе свободу, мы не сможем восстановить независимую Францию, Францию, которая может занять свое место в многополярном мире", - подчеркнул Шопрад.

При этом, по его словам, Европейский союз не сможет стать независимой геополитической силой из-за доминирующей в нем "атлантистской" логики.