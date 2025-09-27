Ереван будет работать с Вашингтоном для определения рамок инфраструктурного проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", заявил премьер-министр Армении

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Армения будет работать с США для определения рамок инфраструктурного проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), а используемый президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в качестве топонима так называемый Зангезурский коридор никогда не был на повестке переговоров и является территориальной претензией к Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Армения будет работать с США для определения рамок коммуникационного проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Мы подтвердили приверженность добросовестно выполнять все цели для скорейшего достижения этой цели", - сказал Пашинян.

По его словам, инфраструктурный проект маршрута TRIPP будет действовать на территории Республики Армения, бизнес-модель будет согласована в двустороннем формате между США и Арменией. Он добавил, что состоящий из нескольких десятков километров различных инфраструктурных объектов, маршрут TRIPP будет иметь как региональное, так и глобальное значение.

Пашинян отметил, что при обсуждении проекта TRIPP крайне важно использовать легитимную и согласованную риторику, способствующую миру. "Президент Азербайджана, с которым мы приняли Вашингтонскую декларацию, с тех пор неоднократно использовал выражение "Зангезурский коридор", в том числе и с этой трибуны. Такого выражения нет ни в документах, согласованных в Вашингтоне, ни в армяно-азербайджанских переговорах или документах. Думаю, моему азербайджанскому коллеге имеет смысл уточнить, что он имеет в виду, используя это выражение, поскольку в армянской действительности оно воспринимается как территориальное притязание на Армению и ассоциируется с конфликтным нарративом", - добавил глава армянского правительства.

"Я призываю международное сообщество принять во внимание, что так называемый Зангезурский коридор и подобные ему нарративы не вытекают из достигнутых соглашений, не имеют никакой связи с соглашениями, оказывают раздражающее и негативное воздействие и воспринимаются как территориальное притязание к суверенному государству, несмотря на достигнутые и заявленные соглашения", - отметил премьер Армении.

Пашинян также коснулся заявления президента Азербайджана с трибуны ООН о капитуляции Армении. Он выразил недоумение тем, что "при таком огромном позитивном содержании, достигнутом совместными усилиями, используются агрессивные подтексты, оторванные от объективной реальности".

Армянский премьер подчеркнул, что в рамках проекта маршрута TRIPP, объявленного в Вашингтоне 8 августа, через территорию Армении пройдут железная дорога, автомагистраль, трубопроводы и линии электропередачи, соединяющие Восток с Западом. По его словам, в результате этого соглашения Север также будет связан с Югом. "Инфраструктурный проект маршрута TRIPP вытекает из программы "Перекресток мира", о развитии возможностей которой мы подписали двусторонний меморандум с президентом Трампом 8 августа", - отметил Пашинян.

Премьер Армении подчеркнул, что между Ереваном и Баку установился мир, и указал на роль президента США Дональда Трампа в этом процессе. В этом контексте Пашинян еще раз отметил, что именно поэтому он вместе с президентом Азербайджана выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

Вашингтонские договоренности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.