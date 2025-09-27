Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году

Президент США добавил, что хочет знать имя каждого сотрудника ФБР, предположительно, участвовавшего в беспорядках

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в подстрекательстве во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Соответствующую публикацию он разметил в социальной сети Truth Social.

"Только что стало известно, что ФБР тайком, в нарушение всех правил, норм, протоколов и стандартов разместило в толпе 274 агентов перед и во время постановки 6 января", - заявил Трамп, отметив, что это прямо противоречит заявлениям бывшего главы ФБР Кристофера Рея. По словам американского лидера, сотрудники спецслужбы "действовали в роли подстрекателей и мятежников, но уж точно не правоохранителей". Трамп добавил, что хочет знать имя каждого сотрудника ФБР, предположительно, участвовавшего в беспорядках.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.