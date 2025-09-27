Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья назвал также "легендой, в которую никто в зале ГА ООН не верит", предлог Вашингтона, что подобные меры принимаются для борьбы с наркоторговлей

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Угроза войны нависла в Карибском море в связи с развертыванием Военно-воздушных и Военно-морских сил США, "которое совершенно неоправданно". Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"В Карибском море сегодня нависла угроза войны, так как там происходит развертывание Военно-воздушных и Военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками", - отметил он. Министр назвал также "легендой, в которую никто в этом зале (ГА ООН - прим. ТАСС) не верит", предлог Вашингтона, что подобные меры принимаются для борьбы с наркоторговлей.

"Агрессивные действия создают опасную ситуацию и являются нарушением международного права и угрозой безопасности в регионе", - подчеркнул Родригес Паррилья. Выразив солидарность с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, министр отметил, что "Куба отвергает доктрину Монро и любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна".