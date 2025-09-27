Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России

Этот случай является технической ошибкой, не связанной с председателем 80-й Генеральной Ассамблеи ООН или ее офисом

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Офис председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок утверждает, что отключение микрофона в момент представления российской делегации был связан с технической проблемой, и переадресовал запрос ТАСС к секретариату ООН.

"Офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом", - сообщила корреспонденту ТАСС представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

Она также сказала, что этот случай является технической ошибкой, не связанной с Бербок или офисом председателя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона Бербок в момент представления российской делегации. По словам Захаровой, либо у Бербок выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо председатель сама его выключила.