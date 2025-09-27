Посольство РФ в Кении опровергло информацию об аресте россиянина в Найроби

Как отметили в диппредставительстве, "вечером 25 сентября сотрудники правоохранительных органов Кении сопроводили гражданина РФ Михаила Ляпина в столичное отделение Управления уголовных расследований Кении с тем, чтобы опросить россиянина о его предпринимательской деятельности на территории страны пребывания"

НАЙРОБИ, 27 сентября. /ТАСС/. Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что в Кении был арестован и депортирован из нее гражданин РФ, не соответствует действительности. Это следует из пресс-релиза посольства РФ в Кении.

Как отмечается в документе, "вечером 25 сентября сотрудники правоохранительных органов Кении сопроводили гражданина РФ Михаила Ляпина в столичное отделение Управления уголовных расследований Кении с тем, чтобы опросить россиянина о его предпринимательской деятельности на территории страны пребывания". "После завершения всех необходимых процедур днем 26 сентября Ляпин в соответствии с имевшимися ранее планами покинул территорию Кении", - подчеркнули в посольстве.

Сотрудники диппредставительства в Найроби оказали необходимое консульско-правовое содействие гражданину России, а также убедились в том, что его законные права нарушены не были. В посольстве добавили, что не располагают "какой-либо официальной информацией от местных властей о претензиях к Ляпину или его деятельности", и обратили внимание, что, вопреки утверждениям ряда СМИ, "Ляпин никогда не был сотрудником российских государственных органов власти и не работает в посольстве России в Найроби".

В диппредставительстве заявили, что продолжают "работу по защите прав и интересов россиян" и всегда открыты к "конструктивному взаимодействию с кенийскими органами государственной власти в вопросах, касающихся пребывания российских граждан на территории Кении, включая соблюдение ими местного и российского законодательства".