БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс усилит наблюдение в регионе Балтийского моря, после того как в небе над Данией были замечены беспилотники, нарушившие работу аэропортов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление, оказавшееся в его распоряжении.

По его информации, НАТО будет проводить "еще более усиленное наблюдение" за регионом за счет разнообразных средств. Альянс направит на Балтику ряд новых средств, которые будут включать "платформы для разведки, наблюдения и распознавания, а также как минимум один фрегат ПВО".

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии воздушной гавани. Позднее агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию передало, что аэропорт возобновил работу, но воздушная гавань перенаправила как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.

25 сентября агентство Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие воздушные гавани из-за неопознанных беспилотников.