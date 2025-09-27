Также задержана была жена лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его жена по возвращении из Москвы были задержаны полицией в аэропорту Лондона на основании закона о борьбе с терроризмом. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, левый политик и его жена Путри Гаятри Пертиви прибыли 27 сентября в аэропорт Гатвик из российской столицы рейсом через Абу-Даби. Издание приводит заявление столичной полиции, где подтвердили, что "в субботу сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и охране государственной границы 2019 года". Как сообщили в Скотленд-Ярде, пара была отпущена без предъявления обвинений. Никаких деталей в правоохранительных органах не привели.

Рабочая партия Великобритании назвала это задержание "политически мотивированным запугиванием".

The Daily Telegraph не уточняет, что Гэллоуэй делал в России.

71-летний политик и журналист был членом британского парламента с 1987 по 2010 год, с 2012 по 2015 год и три месяца в 2024 году. В 2003-м он активно выступал против вторжения США в Ирак. В том же году Гэллоуэй был исключен из Лейбористской партии. После этого основал партию Respect, затем - Рабочую партию Великобритании.