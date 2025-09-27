Египет поддержал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа

Глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты отметил, что Каир "полностью привержен реализации видения" президента США

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Египет поддерживает предложенное президентом США Дональдом Трампом видение урегулирования конфликта в палестинском секторе Газа. Об этом заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Выражаем признательность и благодарность президенту Дональду Трампу, который заявил о готовности работать с лидерами региона, чтобы положить конец несправедливой войне против Газы", - сказал министр. "Египет полностью привержен реализации видения президента Трампа, направленного на восстановление стабильности, прекращение войны и открытие политического горизонта, прокладывающего путь к созданию палестинского государства", - отметил он.

23 сентября Трамп встретился с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии, с которыми обсудил перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным британской газеты Financial Times, президент США изложил новый план урегулирования. Он предусматривает размещение международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, в анклаве после завершения конфликта. План включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.