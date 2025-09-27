Президенты Турции и США также обсудили сотрудничество двух стран в рамках НАТО, отметил глава МИД республики

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа 25 сентября в Вашингтоне в числе прочих поднимался вопрос о совместных шагах по мирному урегулированию на Украине.

"Наш президент поднял вопрос о Палестине. Он особо подчеркнул важность для нас этих тем. Главное - это немедленное установление режима прекращения огня в секторе Газа, а также риски, связанные с экспансионистской политикой Израиля в регионе. Обсуждались вопросы, находящиеся в повестке дня касательно отношений Сирии с США. Все страны согласны с тем, что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность и политическое единство. Наш президент и президент Трамп также обсудили возможные совместные шаги для прекращения российско-украинской войны. Кроме того, они обсудили сотрудничество двух стран в рамках НАТО", - заявил Фидан журналистам по итогам визита в США.