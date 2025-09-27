МИД Белоруссии: США начинают понимать важность неделимости безопасности в Европе

Глава министерства Максим Рыженков отметил, что такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. США, в отличие от Евросоюза, начинают осознавать важность соблюдения принципа неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как подчеркнул министр, очевидно, что путь к прекращению конфликта на Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. "И важно, что один из основных глобальных центров силы - США - начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами", - констатировал он.

Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя, считает глава МИД, нет готовых рецептов. "Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатывались все самые трагичные войны Нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя", - предупредил Рыженков.

Он обратил внимание на действия стран Евросоюза на границе с Белоруссией и РФ. "Посмотрите, что делают наши европейские соседи на границе ЕС с Беларусью и Россией: закладывают мины, возводят стены, рвы, оборонительные линии и колючую проволоку. Пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от "варваров" с Востока. И первые жертвы уже есть, правда, со стороны солдат НАТО, которые то топятся в болотах, то подрываются на своих же минах", - заметил министр.

Глава дипведомства напомнил о белорусской инициативе разработать Евразийскую хартию многополярности и многообразия в XXI веке, которая призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности. "Мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад", - сказал он.

Рыженков подчеркнул, что альтернативы такому диалогу нет. Нужно избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. "Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, исходящие с Востока. Но хотел бы напомнить: этот Восток далеко не тот, который был даже десятилетие назад. Это, по сути, глобальный Юг или даже глобальное большинство, с которым придется считаться. Пора наконец понять: времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое", - добавил министр.