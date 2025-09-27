Орбан призвал Зеленского прекратить преследовать Венгрию

Украина давно бы развалилась без поддержки НАТО и ЕС, отметил венгерский премьер

БУДАПЕШТ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского перестать преследовать Будапешт в ответ на утверждения Зеленского о венгерских беспилотниках.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем моем уважении, прекратите преследовать нас!" - написал он в X.

26 сентября Зеленский утверждал о нарушении Венгрией украинского воздушного пространства. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявление сказал, что Зеленский "сошел с ума от антивенгерских настроений".

Отношения Киева и Будапешта остаются непростыми. Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество.