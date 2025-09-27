Маневры Dacian Fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября

БУХАРЕСТ, 27 сентября. /ТАСС/. В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных до 30 сентября для участия в учениях НАТО Dacian Fall 2025 ("Дакийская осень - 2025"). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

"Эти 2 400 французских военных, которые будут принимать участие в учениях, кроме тех, которые входят в состав боевой группы НАТО в Чинку, въедут в страну начиная с сегодняшнего дня до 30 сентября через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке", - указывается в сообщении военного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно Минобороны, учения пройдут в период с 20 октября по 13 ноября на учебных полигонах в Чинку, Смырдане, Капу-Мидия, Бабадаге, Богате, Алба-Юлии, Хану-Конаки, Джармате и Кырцишоаре.

В Dacian Fall 2025 всего примут участие 5 тыс. военных с 1,2 тыс. единиц боевой техники из Бельгии, Болгарии, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Франции. Учения будут проходить на территориях Румынии и Болгарии.