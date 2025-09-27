На прилегающих к штаб-квартире организации улицах начали демонтаж заградительных барьеров

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Меры безопасности в значительной степени упразднены около штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, жизнь возвращается к обычному ритму с приближением окончания недели высокого уровня 80-й Генеральной Ассамблеи, которая официально завершится 29 сентября, передает корреспондент ТАСС.

На прилегающих улицах, таких как Восточная 44-я и 48-я, начался демонтаж заградительных барьеров, установленных для обеспечения безопасности мировых лидеров. Движение автотранспорта по Первой авеню, где расположено здание Организации Объединенных Наций, уже полностью возобновлено, а тротуары открыты для пешеходов, что облегчает повседневное передвижение жителей и туристов.

Для журналистов вновь доступен проход через главный пропускной пункт, а также разрешено свободное передвижение в самом здании штаб-квартиры.