МИД Белоруссии: ООН грозит судьба Лиги Наций, если она не будет обновляться

Организация остается центральным элементом международной жизни и должна идти в ногу со временем, подчеркнули в ведомстве

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. ООН должна идти в ногу со временем и обновляться, иначе ей грозит судьба Лиги Наций. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Если организация сможет обновляться вместе со временем и быть беспристрастным форумом, она будет востребована всеми: и сильными, и слабыми, и развитыми, и развивающимися. В противном случае, ее ждет судьба Лиги Наций. Беларусь этого не хочет, поскольку пока не видит альтернативы ООН. Поэтому в том числе и сегодня искренне говорит об этих институциональных проблемах для того, чтобы понять их природу и исправить", - сказал он.

По словам министра, ООН остается центральным элементом международной жизни - "это стало возможным в силу ее неоспоримой легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки". "Однако, мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последнее десятилетие. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов причем вопреки устремлениям всего человечества", - обратил внимание Рыженков.

Как отметил руководитель белорусского дипведомства, ключевой механизм ООН - Совет Безопасности - позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. "Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И, скажем прямо, ООН оказалась не способна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности. И чем дальше - тем больше", - указал он.

Министр напомнил, что под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. При этом, по его мнению, лишь некоторые из этих структур остаются действительно рабочими, реально выполняют свои задачи. "Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, о которой говорил генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш], и, прежде всего, Совета Безопасности ООН. Я говорю о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран", - сказал глава МИД.

Рыженков обратил внимание на то, что за восемь десятилетий членский состав организации увеличился в разы и многие государства, которых при образовании ООН даже не было на карте мира, хотят, чтобы их мнение и голос учитывались. "И они имеют на это право, так как сегодня являются важными политическим и экономическими субъектами", - отметил он. Они справедливо ожидают, что ООН будет работать в интересах всех ее членов и на укрепление сотрудничества между ними, а не быть инструментом манипуляций со стороны отдельных стран, в том числе и для сведения счетов с другими государствами. "Проблему также видим в том, что ООН сильно заинструментализирована. И действия Соединенных Штатов Америки по снижению поддержки ООН, что уже вызвало планы по сокращению персонала нашей организации, - очень неприятный звоночек", - подчеркнул министр.