В Молдавии пройдут парламентские выборы

Оппозиционные молдавские партии, которые могут победить, выступают за восстановление стратегических отношений с Россией

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы пройдут сегодня в Молдавии и дадут шанс на улучшение отношений с Москвой, практически разрушенных правящей Партией действия и солидарности во главе с президентом Майей Санду. Оппозиционные молдавские партии, которые могут победить, либо не поддерживают эту конфронтацию, либо выступают за восстановление стратегических отношений с Россией.

Молдавия - парламентская республика. Однопалатный парламент является высшим представительным и законодательным органом страны и состоит из 101 депутата. Он осуществляет контроль над деятельностью исполнительной власти, принимает государственный бюджет, ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, принимает законы и постановления, назначает референдумы, объявляет мобилизацию и военное положение и др. Кроме того, депутаты выражают вотум доверия кандидату в премьер-министры, предложенному президентом после консультаций с парламентскими фракциями.

Участники и шансы

К выборам допущены 22 участника, среди которых избирательные блоки, партии и независимые кандидаты. Однако, как показывают опросы общественного мнения, шансы преодолеть избирательный барьер имеют не более четырех участников. Фаворитами называют ПДС и ее главного оппонента - Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Участники блока заявляют о необходимости "перезапуска взаимовыгодных отношений и активизации стратегического партнерства с Россией", необходимости восстановления всех соглашений, разорванных действующим правительством с СНГ.

В блок также вошли Партия коммунистов Республики Молдова во главе с бывшим лидером страны Владимиром Ворониным и партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. На этой неделе Центризбирком отозвал разрешение на участие в блоке у партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ее партию обвинили в получении незаконного финансирования и отстранили от выборов на основании поправок, которые вступили в силу летом этого года. Ранее в Молдавии нельзя было снимать с выборов партии в ходе избирательной кампании. Влах эти обвинения отвергла, заявив, что за действиями Центризбиркома стоит ПДС.

Шансы попасть в парламент есть и у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука, а также команда бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Эти политики заявляют о важности продолжения проевропейского курса страны, но не поддерживают конфронтацию с Москвой. В ходе запуска избирательной кампании представители блока заявили, что намерены выстраивать "прагматические отношения со всеми соседями, включая Россию".

Пройти в парламент может также Наша партия, которую возглавляет экс-мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый. Он выступает за сбалансированную внешнюю политику между Востоком и Западом, выдвигает популярные и точечные решения по внутренним вопросам, предлагает вдвое сократить число депутатов в парламенте, увеличить долю молодых людей в управленческом секторе.

Данные опросов общественного мнения разнятся в зависимости от того, кто их заказывает. Однако на участках в Молдавии ПДС прогнозируют результат от 30 до 35%, Патриотический блок может получить от 13 до 36%, "Альтернатива" - от 4 до 8%, Наша партия - около 7%. Важно отметить, что эти исследования не учитывают позицию проживающих за рубежом молдаван, которые внесут заметную коррективу в результаты, а также жителей Приднестровья.

Как будет проходить голосование

К этим выборам власти Молдавии увеличили число избирательных участков за рубежом с 234 до 301, в основном в западных странах. На них будет отправлено больше трети избирательных бюллетеней - 864 тыс., тогда как для голосования внутри страны их будет около 2,7 млн. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, как и в прошлом году, откроются лишь два участка - в молдавском посольстве в Москве. На них смогут проголосовать не более 10 тыс. человек. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова обратилась к властям Молдавии и ОБСЕ с просьбой увеличить число участков для голосования в России, указав, что их будет в десятки раз больше в странах ЕС с меньшей численностью молдавских граждан.

Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и увеличении в других местах. Также оппозиция обратила внимание, что исход выборов во многом будет решаться на участках в западных странах. В прошлом году это помогло переизбраться на второй президентский срок Майе Санду, так как внутри страны выборы она проиграла.

Кроме того, власти решили сократить число участков для жителей Приднестровья вдоль Днестра почти втрое, до 12, а затем еще и перенесли 4 из них вглубь страны. Кроме того, за неделю до выборов было объявлено о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через реку. Оппозиция считает, что все эти меры преследуют цель затруднить голосование для сотен тысяч русскоязычных молдаван из непризнанной республики.

За голосованием будут следить более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Участки для голосования в Молдавии будут работать с 07:00 до 21:00 по местному времени (совпадает с мск). Уже в 22:00 Центральная избирательная комиссия республики традиционно начинает публиковать первые результаты. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть от включенных в списки избирателей. Для прохождения в парламент блокам необходимо преодолеть барьер в 7%, партиям - в 5%, а независимым кандидатам - 2%. После подведения итогов выборов Центризбирком в течение 24 часов представляет их на утверждение в Конституционный суд страны, который в пятидневный срок дает заключение о соответствии либо несоответствии выборов закону.