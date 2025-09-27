В ООН подтвердили отключение микрофона Бербок из-за технических неполадок

На протяжении всей недели высокого уровня возникали технические проблемы, сообщила представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Секретариат ООН подтвердил, что отключение микрофона председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации был связан с технической проблемой.

"Наш офис обратился в секретариат [ООН], который занимается вопросами оборудования в зале Генеральной Ассамблеи, и там подтвердили, что это была проблема с некоторым техническим оборудованием. На протяжении всей недели высокого уровня возникали технические проблемы, и сегодняшний день не стал исключением", - сказала корреспонденту ТАСС представитель офиса председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Секретариат ООН разобраться в причинах отключения микрофона Бербок в момент представления российской делегации. По словам Захаровой, либо у Бербок выключили микрофон на словах "Российская Федерация", либо председатель сама его выключила.

23 сентября с техническими неисправностями в штаб-квартире ООН столкнулся президент США Дональд Трамп. Сначала расположенный при входе эскалатор перестал работать в то время, когда американский президент вместе с первой леди США Меланией Трамп вступил на него. Он так и не заработал, поэтому им пришлось подниматься наверх пешком. Во время выступления Трамп сообщил, что у него какое-то время не работал телесуфлер и что он был не против произнести речь и без него.

В ООН после выступления Трампа заявили, что инцидент с эскалатором произошел случайно из-за срабатывания механизма безопасности, который, вероятно, активировал видеооператор. Однако Трамп назвал остановку эскалатора саботажем, призвал провести расследование и задержать виновных.