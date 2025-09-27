Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Бывший президент Франции считает, что единственной причиной такого вердикта может быть желание унизить его

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что во время судебного разбирательства по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года привык к давлению со стороны судебной системы, однако не ожидал, что его приговорят к реальному тюремному сроку с немедленным приведением приговора в исполнение.

"Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!" - сказал бывший глава государства в интервью газете Le Journal du dimanche.

Он добавил, что не понимает причину применения наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции, как и обоснование этой меры судом в виде "риска нарушения общественного порядка" в случае его нахождения на свободе. Политик подчеркнул, что суд не увидел никаких отклонений в его налоговых декларациях за последние 20 лет, и заверил, что не собирается сбегать из страны или же вновь баллотироваться на пост президента. По мнению Саркози, единственной причиной столь жесткого вердикта может быть желание унизить его, однако он считает, что таким образом судебная система лишь "унизила Францию" в глазах мирового сообщества.

Политик подчеркнул, что даже сам суд, рассматривавший дело, признал, что публикация агентства Mediapart о финансировании его предвыборной кампании властями Ливии, с которой, предположительно, и началось расследование, "скорее всего, является ложной" и не была приобщена к делу в качестве доказательства. Саркози назвал "поразительным" объем усилий и средств, приложенных, чтобы доказать его вину. Экс-президент заявил о сотнях слушаний в десятках разных комиссий, постоянных задержаниях и допросах, а также усиленном финансовом контроле за имуществом всей его семьи.

"Что осталось? Обвинение в соучастии в "преступной группе", добавленное в последнюю минуту следственными судьями в самом конце расследования, когда они осознали, что их дело более чем шаткое. И даже эта так называемая преступная группа не выдерживает критики, поскольку обвинение построено на простой гипотезе суда, не подкрепленной ни малейшими доказательствами", - сказал Саркози, подчеркнув, что по всем остальным пунктам обвинения он был оправдан.

Саркози заявил, что считает себя невиновным и продолжит добиваться подтверждения этого в суде. Пока же он готов, если это необходимо, сесть в тюрьму и не собирается просить помилования у действующего главы государства Эмманюэля Макрона. Саркози пояснил, что помилование можно просить только в случае признания собственной вины.

Пять лет лишения свободы

Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах, был признан 25 сентября виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Таким образом, суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. У него есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда. Апелляция не приостановит действие решения суда первой инстанции, и экс-президент в любом случае будет помещен под стражу.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств, которое, как установил суд, было подделкой.