Маск заявил, что отказался от приглашения Эпштейна посетить его остров

Так Илон Маск отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его имя фигурирует в документах по делу финансиста

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна посетить его остров.

"Любой, кто продвигает этот ложный нарратив, заслуживает презрения. Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался", - написал миллиардер на своей странице в X. Таким образом он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его имя фигурирует в документах по делу Эпштейна.

Маск ранее неоднократно призывал руководство США обнародовать все материалы по этому делу.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.