Госдеп: США по-прежнему рассчитывают на сделку по иранской ядерной программе

Сделка остается наилучшим исходом как для иранского народа, так и для всего мира, заявил госсекретарь Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему рассчитывает на достижение сделки с Тегераном по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном в субботу пресс-службой Госдепартамента.

Он отметил, что действие санкций ООН в отношении Ирана возобновлено с 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск 28 сентября). "Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что по-прежнему допускает дипломатию - сделка остается наилучшим исходом как для иранского народа, так и для всего мира. Чтобы это произошло, Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без затягивания и увиливания", - заявил Рубио.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.