Польские ВС подняли в воздух истребители из-за ударов авиации РФ по Украине

ВАРШАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Истребители НАТО и Польши подняты в небо над республикой в связи, как утверждает Варшава, с действиями российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", - говорится в публикации, размещенной в X.

ВС Польши отметили, что "в полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей". Согласно заявлению Оперативного командования польских вооруженных сил, их действия "носят превентивный характер" и направлены на обеспечение безопасности регионов страны, которые прилегают к границе с Украиной.