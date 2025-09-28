Все избирательные участки в стране и за рубежом открылись к 07:00 мск

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах в Молдавии открылись без инцидентов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

"Все избирательные участки в нашей стране и за рубежом открылись к 07:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС), где процесс голосования начался без инцидентов", - заявила она в ходе брифинга.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.