Глава Гагаузии передала обращение из СИЗО через адвокатов

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала граждан Молдавии голосовать на выборах против внешнего управления и милитаризации страны.

"Мы должны сказать твердое "нет" рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты", - указала Гуцул в своем обращении, размещенном в ее Telegram-канале. Это заявление было передано из СИЗО через адвокатов, уточнила она.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными, прокуроры провели обыски в ЦИК Гагаузии. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. В августе суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив ее в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.